البيئة تشارك في البرنامج التدريبي لبناء قدرات الجهات المتابعة لمشروع بنبان بأسوان

شارك الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بأسوان بالبرنامج التدريبي الذى تنظمه محافظة أسوان، بهدف بناء القدرات لجهات المتابعة والرقابة البيئية والاجتماعية والسلامة والصحة المهنية لمشروع الطاقة الشمسية ببنبان بمحافظة أسوان.





وشارك بالبرنامج مديري وباحثى إدارات الفرع وكذلك الجهات والهيئات المعنية وتشمل إدارة شئون البيئة بالمحافظة والقوي العاملة وشركات الكهرباء والدفاع المدني.









تناول البرنامج العديد من الموضوعات منها التعريف بمشروع بنبان للطاقة الشمسية وسياسات واشتراطات حماية البيئة والمجتمع والصحة والسلامة المهنية للمشروع وأيضا التعريف بالإطار القانونى والإدارى للتفتيش وتأمين بيئة العمل والمخاطر المصاحبة فى مرحلتى الإنشاء والتشغيل والمعايير والاشتراطات العالمية للأداء وكذا التعريف بنماذج وقوائم التفتيش والمراجعة.



