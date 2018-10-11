عاجل.. بيان من مصر بشأن اختفاء المواطن رضا السيد بنيجريا

تعقيبا على ما تداولته وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإعلامي حول اختطاف المواطن المصري رضا السيد حسنين في نيجيريا، صرح السفير خالد يسرى رزق مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، بأن القطاع القنصلي بوزارة الخارجية قام باستقبال أسرة المواطن؛ للتعرف على ملابسات الحادث، حيث أكد مسئولو القطاع على أن الوزارة لن تتوانى عن تقديم الدعم اللازم للأسرة، واتخاذ كافة التدابير لإعادة المواطن إلى أرض الوطن.





وأضاف مساعد وزير الخارجية أن وزارة الخارجية قامت على الفور بالتواصل مع السفير المصري في نيجيريا عاصم حنفي بشأن المواطن المذكور، حيث أكد السفير على تواصل السفارة بالفعل مع كافة الجهات المعنية بنيجيريا فور تلقيها الخبر، كما أوضح السفير تواصله شخصيا مع أسرة المواطن، مؤكدا على مواصلة السفارة جهودها من أجل الاطمئنان على سلامة المواطن.





وفي ختام تصريحاته، أكد مساعد وزير الخارجية على أن الوزارة سوف تتولى على مدار الساعة متابعة كافة التطورات مع السلطات النيجيرية المعنية بالتنسيق مع السفارة المصرية في أبوجا من أجل إعادة المواطن المصري في أقرب فرصة ممكنة إلى أرض الوطن.



