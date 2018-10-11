4 جنيهات زيادة فى أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس 11/10/2018
الخميس 11/أكتوبر/2018 - 04:47 مالفجر الاقتصادى
ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس، بنحو 4 جنيهات للجرام مقارنة بمستوياتها أمس الأربعاء.
وسجل جرام الذهب عيار 21 سعر 598 جنيهًا خلال تعاملات اليوم مقابل 594 جنيهًا خلال تعاملات أمس.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى نحو 513 جنيهًا، والجرام عيار 24 إلى 683 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 4784 جنيهًا.
وكان الذهب تراجع لثلاثة أيام متتالية بقيمة إجمالية 6 جنيهات، قبل أن يعاود الصعود مرة أخرى اليوم.
المزيد عن: سعر جرام الذهب فى مصر سعر الذهب فى مصر تعاملات الخميس الدهب فى مصر اسعار الذهب فى والصاغة اسعار الذهب فى مصر اسعار الذهب بمحلات الذهب اسعار الذهب اليوم فى مصر اسعار الذهب اليوم