عاجل- السعودية| تحذير لأهالي مكة والمدينة من طقس الساعات المقبلة

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وجه الإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الخميس، تنبيهاً مُتقدماً لسكان منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة، بشأن طقس الساعات المقبلة.

وأشار الحساب الرسمي للهيئة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إلى أن المنطقتين تشهدان استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مُثيرة للأتربة، قد تؤدي لجريان السيول.

وتبدأ هذه الحالة في كل الرابعة والنصف وخمس من مساء اليوم الخميس، وتنتهي في الثامنة من مساء نفس اليوم.

وتشمل الحالة في المدينة المنورة كل من "اليتمة، وادي الفرع، القاحة، المسيجيد" والأجزاء المجاورة لها وتمتد إلى المدينة المنورة وبدر، كما تشمل "العيص، المربع، القراصة" والأجزاء المجاورة لها.

وتشمل الحالة بمكة المكرمة، "مكة المكرمة، الجموم، الجعرانة، هدى الشام، الكامل" والأجزاء المجاورة لها.

المصدر:- صحيفة عاجل