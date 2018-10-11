عاجل.. مد عمل شركة "الحديد والصلب" 25 سنة





وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب التي عقدت اجتماعها أمس الأربعاء، على مد أجل الشركة لمدة 25 سنة، اعتبارا من 22 نوفمبر المقبل.





وبحسب بيان من الشركة للبورصة اليوم الخميس، قررت الجمعية العامة غير العادية أيضا الموافقة على استمرارية الشركة إعمالا بأحكام المادة 38 من قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991، ولائحته التنفيذية، وذلك في ضوء الفرص المتاحة لتطوير وتأهيل الشركة وحسن استغلال أصولها ومواردها.





وكانت وزارة قطاع الأعمال العام، قال في بيان الشهر الماضي، إنها تعمل حاليًا على تطوير شركة الحديد والصلب المصرية التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، وإنه لا صحة مطلقًا للحديث بشأن الاتجاه إلى تصفية الشركة، وإن الأولوية لتطوير الشركة فنيًا وماليًا وإداريًا وفق دراسات جدوى متخصصة.





"يتم حاليًا بالفعل تنفيذ توصيات المكتب الاستشاري العالمي بضرورة تشغيل أفران الشركة تجريبيًا بكامل الطاقة الإنتاجية لمدة أربعة أشهر حتى يتسنى إجراء تقييم فني دقيق للأفران وتحديد احتياجات التطوير، وذلك بالتوازي مع الجهود المبذولة في مشروع تحسين جودة خام الحديد وزيادة تركيز المعدن به من خلال الدراسات الفنية للمناجم التي تستخرج منها المادة الخام" بحسب البيان.





وتعاني شركة الحديد والصلب من تقادم التكنولوجيا المستخدمة في الإنتاج، والتي يعمل أغلبها منذ خمسينيات وستينيات القرن الماضي.





ووفقا لبيان الشركة اليوم، أكدت الجمعية العامة العادية لها أمس على سرعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتسجيل كافة الأراضي المملوكة للشركة، والعمل على إزالة التعديات الموجودة عليها.





كما أكدت الجمعية على سرعة تصريف المخزون الراكد بأنواعه طبقا لما هو وارد تفصيلا بتقرير مراقب الحسابات.





ووقعت شركة الحديد والصلب، في الخامس والعشرين من الشهر الماضي، عقد بيع الخردة الحديدية الخاصة بها لصالح شركة حديد المصريين،





وبحسب العقد المبرم بين الطرفين، تبيع شركة الحديد والصلب خردة حديدية لديها تقدر بحوالي 230 ألف طن لشركة حديد المصريين وفقًا لمتوسط أسعار البورصة العالمية، بحسب بيان سابق من وزارة قطاع الأعمال العام.





وقال البيان إن الاتفاق يشمل التعاون المستقبلي بين الطرفين، على أن تقوم شركة حديد المصريين بشراء الخردة الحديدية الموجودة بجبل التراب والمقدرة بنحو 700 ألف طن إلى جانب خردة الزهر وبعض الخامات الأخرى من شركة الحديد والصلب.





وكانت شركة الحديد والصلب، قالت في بيان للبورصة الشهر قبل الماضي، إنها تعتزم الاستفادة من مخزون الخردة الضخم في سداد مستحقات الكهرباء والغاز ومستحقات شركة الكوك.





كما وافقت الجمعية العامة للشركة، بحسب بيان اليوم، على اعتماد صرف العلاوة الدورية المقرر صرفها للعاملين في أول يوليو 2018 وبنسبة 100%.





وبينما وافقت الجمعية على إخلاء مسؤولية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2017، رفضت الجمعية إخلاء مسؤوليتهم عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2018.