خبير أسواق المال يكشف عن السبب الرئيسى وراء خسائر البورصة بأخر جلسات الأسبوع

قال سعيد الفقي خبير أسواق المال، أن مؤشرات البورصة المصرية انخفضت مع نهاية تداولات الاسبوع، واغلق المؤشر الرئيسي علي مستوي نقطة 13283 بعد أن فقد 337 نقطة خلال جلسة اليوم بنسبة انخفاض 2.48 %.





وأوضح الفقي في تصريحات خاصة لـ" الفجر" ، أن السبب الرئيسي في انخفاض اليوم يرجع إلى التراجعات الكبيرة التى شهدتها البورصات العالمية، والتى لم تحدث منذ مايو الماضي وبالطبع تأثرت جميع الأسواق وخاصة الاسواق الناشئة والاسواق الخليجية وكانت نسبة انخفاضها تقارب ما حدث أمس بالاسواق العالمية.





حيث واصل المؤشر الرئيسي انخفاضة وكسر مستوي الدعم عند نقطة 13600 نتيجة للضغط البيعي وحالة الفزع لدي المستثمرين من استمرار التراجعات، وكان البيع يتم بشكل مكثف وعشوائي خاصة بعد رفع الفائدة في كثير من الدول وتأثيرها السلبي بشكل عام إلي أسواق المال.





وتوقع الفقي ان يكون مستوي 13000 نقطة حائط صد ومستوي دعم قوي لارتدادة قوية تصل بالنؤشر الرئسي قرب مستويات 14000نقطة اقل تقدير. كحركة ارتدادية مؤقتة بعد هذا النزول الحاد وخاصة ان اسعار الاسهم اصبحت حاذبة للاستثمار علي المدي القصير وتعد فزصة جيدة





وفيما يتعلق بمؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة فقد اغلق عند مستوي 685 ولم يتأثر بشكل قوي مثل المؤشر الرئيسي حيث انهفض بنسبة 1.12%





واشار الي انه الان لدية مستوي دعم عند مستوي 682 نقطة والتي نتوقع عودة الصعود بالقرب منها واستهداف مستوي 700نقطة الي 705نقطة خلال الفترة القادمة