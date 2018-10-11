التحقيق مع رجل أعمال لخطفه نجل إعلامية شهيرة بالشيخ زايد





كشفت تحقيقات رجال مباحث الجيزة، عن تفاصيل خطف نجل الإعلامية نوليا مصطفى، بمنطقة الشيخ زايد، وتكسير سيارتها، وتبين أن طليقها وعدد من البودي جارد الخاصين به وراء ارتكاب الواقعة.





كان ورد إخطارا للواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، من العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث أكتوبر، بورود بلاغا للمقدم سامح بدوي رئيس مباحث قسم الشيخ زايد، من الإعلامية نوليا مصطفى، مفاده أنه حال سيرها بالعربية خاصتها بدائرة القسم، اعترضت طريقها عربية أخرى، بداخلها طليقها وعدد من البودي جارد الخاصين به، وقاموا بتحطيم سيارتها وخطف نجلها، مشيرة أنه صدر في وقت سابق حكما من المحكمة بحضانتها للطفل.





وبتشكيل فريق بحث بإشراف اللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية، تم التوصل لمكان الطفل، وتمكنت قوة أمنية من تحريره والقبض على طليقها، وحرر المحضر اللازم بإخطار اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة.



تجري النيابة العامة، اليوم الخميس، التحقيق مع رجل الأعمال محمود. ع، لاتهامه بخطف نجله وتحطيم سيارة طليقته بمنطقة الشيخ زايد.