بيراميدز يكشف حقيقة رحيل نجمي الفريق للزمالك في يناير
الخميس 11/أكتوبر/2018 - 04:25 معلاء خليف
أكد نادي بيراميدز لكرة القدم أنه لن يتم التفريط في خدمات أي لاعب مصري خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبلة.
وكتبت الصفحة الرسمية لنادي بيراميدز على موقع "فيس بوك": " مصدر مسؤول داخل النادي يوضح انه لن يتم التفريط في اي نجم مصري في الفريق في فترة الانتقالات الشتوية".
وكانت أنباء قوية ترددت عن رغبة الزمالك في الحصول على خدمات أحمد أيمن منصور مدافع الفريق ومحمد مجدي أفشة خلال انتقالات يناير.
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