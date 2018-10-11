بيراميدز يكشف حقيقة رحيل نجمي الفريق للزمالك في يناير

أكد نادي بيراميدز لكرة القدم أنه لن يتم التفريط في خدمات أي لاعب مصري خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبلة.





وكتبت الصفحة الرسمية لنادي بيراميدز على موقع "فيس بوك": " مصدر مسؤول داخل النادي يوضح انه لن يتم التفريط في اي نجم مصري في الفريق في فترة الانتقالات الشتوية".



