ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

بيراميدز يكشف حقيقة رحيل نجمي الفريق للزمالك في يناير

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 04:25 م
بيراميدز يكشف حقيقة رحيل نجمي الفريق للزمالك في يناير
طباعة
علاء خليف
 

أكد نادي بيراميدز لكرة القدم أنه لن يتم التفريط في خدمات أي لاعب مصري خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبلة.


وكتبت الصفحة الرسمية لنادي بيراميدز على موقع "فيس بوك": " مصدر مسؤول داخل النادي يوضح انه لن يتم التفريط في اي نجم مصري في الفريق في فترة الانتقالات الشتوية".


وكانت أنباء قوية ترددت عن رغبة الزمالك في الحصول على خدمات أحمد أيمن منصور مدافع الفريق ومحمد مجدي أفشة خلال انتقالات يناير.

المزيد عن: نجمي الفريق كورة رياضة بيراميدز الزمالك
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
توقع نتيجة مباراة مصر وسوازيلاند بالتصفيات الإفريقية ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس مصر
النجوم
x
15:00
حرس الحدود
سموحة
2
x
15:00
0
الألومنيوم
طلائع الجيش
x
18:00
القناة
الاتحاد السكندري
x
18:00
بورتو السويس
الزمالك
x
21:00
م ش منية سمنود
مباريات دولية ودية - منتخبات
فرنسا - أساسي
x
20:00
أيسلندا - أساسي
ويلز - أساسي
x
20:45
أسبانيا - أساسي
دوري الأمم الأوروبية 2018/2019
بولندا
x
20:45
البرتغال
روسيا
x
21:45
السويد
البطولة الرباعية الودية - السعودية
الأرجنتين
x
19:45
العراق
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/11/2018 5:00:03 PM