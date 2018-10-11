الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بذكرى بنياحة البابا بولس السادس

تحتفل الكنيسة الكاثوليكيه بالفاتيكان، بتذكار وفاة البابا الراحل بولس السادس، بابا الفاتيكان.





ولد بولس السادس باسم جيوفاني باتيستا مونتيني في ولاية لومبارديا الإيطاليّة عام 1897، والده هو المحامي جورجيو مونتيني ويعمل أيضًا كصحفي ومدير العمل الكاثوليكي وعضو في البرلمان الإيطالي، وكانت والدته غيوديتا من العائلات الريفية النبيلة في إيطاليا، ودرس جيوفاني في أسيزي ضمن مدرسة يديرها اليسوعيون، وفي عام 1916 حصل على شهادة الدبلوم، وانخرط في الدراسة اللاهوتية ورسم كاهنًا في 29 مايو 1920، وفي العام نفسه ختم دراسته في ميلانو مع دكتوراه في الاهوت الكنسي العام.بعد عامين من خدمة الرعايا تم تعيينه سفيرًا بابويًا في بولندا عام 1923.



