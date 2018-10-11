البورصة البحرينية تخسر 37 مليون دينار بنهاية جلسة اليوم

هبط المؤشر العام للسوق البحريني، مع إغلاق الجلسة بنسبة 0.36%، ليصل إلى مستوى 1316.03 نقطة، فاقداً 4.76 نقطة، متوافقاً مع أداء الجلسة الماضية.





وسجلت القيمة السوقية لبورصة البحرين 8.06 مليار دينار بما يعادل 21.302 مليار دولار، مقابل 8.097 مليار دينار بما يعادل 21.364 مليار دولار بالجلسة الماضية، بفقدان 37 مليون دينار.





وجرى التعامل على 2.7 مليون سهم مقابل 8.8 مليون سهم، وبقيمة 777.33 ألف دينار بحريني مقارنة بـ 3.2 مليون دينار قيمة تداولات جلسة أمس الأربعاء.





وقاد التراجعات قطاع البنوك 14.94%، بفعل هبوط الخليجي التجاري 4.71%، والأهلي المتحد 1.49%.





كما انخفض قطاع الاستثمار 4.25%، عبر تعاملات سهم جي اف اتش المالية 2.74%، واستيراد الاستثمارية 1.82%.





وشهدت مؤشرات الأسواق الخليجية تراجعات حادة في مستهل تعاملات اليوم الخميس، متأثرة بالهبوط العنيف للأسهم الأمريكية والتي سجلت أسوأ أداء يومي يومي منذ فبراير الماضي، إضافة للأسهم الأوروبية التي تراجعت بشكل حاد.





ويأتي هبوط الأسواق الخليجية اليوم، بعد تصاعد نبرة التحذير من قبل صندوق النقد الدولي الذي قال مؤخراً إن المستثمرين يتجاهلون خطر احتمالية تشديد الأوضاع المالية بشكل حاد؛ ما قد يدفع لوقوع صدمة في الاقتصاد العالمي.





وقال صندوق النقد في تقرير الاستقرار المالي العالمي، إن تقييم الأصول يبدو مرتفعاً نسبياً في بعض الأسواق وخاصة في الولايات المتحدة، كما أقدم الصندوق وفقاً لتقريره على خفض تقديراته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3.7% مقارنة بــ3.9% في التوقعات السابقة.





على الجانب الأخر، ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 6.70%، بفضل انتعاش أسهم خدمية تصدرها ناس بنحو 2.79%، والسيف 0.93%.





كما صعد سهما بتلكو والأسواق الحرة بنسبة 0.83%، و0.70% على التوالي.