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التحقيق في واقعة انتحار تاجر خردة بكرداسة

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 04:19 م
التحقيق في واقعة انتحار تاجر خردة بكرداسة
مديرية أمن الجيزة - ارشيفية
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إيمان عبد العاطي
 
أمرت النيابة العامة بتشريح جثة تاجر خردة، وإعداد تقرير بسبب وفاته، والتصريح بالدفن عقب ذلك، كما تحفظت على السلاح المستخدم في الواقعة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة. 


كان ورد إخطارا للواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، من المقدم إسلام سمير رئيس مباحث مركز كرداسة، بتلقيه بلاغا بالعثور على جثة تاجر خردة داخل منزله، مصابا بطلق خرطوش.


وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة المقدم إسلام سمير، وعثر على جثة تاجر خردة، 28 سنة، مصاب بطلق خرطوش بالرأس، وبجواره السلاح المستخدم في الواقعة.


وكشفت تحريات المقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة شمال أكتوبر، أن المتوفي متزوج ولديه أطفال، وكان يمر بأزمة نفسية خلال الفترة الأخيرة، وبسؤال زوجته لم تتهم أحدا في وفاة زوجها، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وحرر المحضر اللازم بإخطار اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة.
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