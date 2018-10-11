بورصة مسقط تهبط 0.42% فى ختام التعاملات

أنهى المؤشر العام لسوق مسقط تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع متراجعاً 0.42% بإقفاله عند مستوى 4489.76 نقطة، خاسراً 18.9 نقطة عن مستوياته أمس الأربعاء.





وتأثر المؤشر العام اليوم بتراجع أسهم قيادية؛ وتقدم الأنوار للسيراميك المتراجعين بنسبة 4.49%، وانخفض عُمان للاستثمارات 3.06%، والبنك الوطني 2.17%.





وجاء تراجع المؤشر اليوم بقائمة رابحين خالية من الأسهم، وانخفاض مؤشراته القطاعية مجتمعة، وتقدمها المالي بتراجع 0.67%، بضغط 9 أسهم، وانخفض الشرقية للاستثمار 2.06%، وتراجع الأنوار القابضة 1.82%.





وتراجع كذلك مؤشر الصناعة 0.55%؛ مع تراجع 6 أسهم، وتراجع الصفاء للأغذية 2.29%، والأسماك العُمانية بنسبة 1.19%.





وكان الخدمات أقل القطاعات تراجعًا اليوم بنسبة 0.14%؛ بضغط عُمان للاستثمارات.





وارتفع حجم التداولات اليوم إلى 4.78 مليون سهم، مقابل 3.23 مليون بالجلسة الماضية، بينما تراجعت قيمة التداولات إلى 544.02 ألف ريال، مقابل 567.58 ألف ريال بجلسة أمس الأربعاء.





وتصدر سهم بنك العز الإسلامي نشاط التعاملات حجماً وقيمةً، بتداول 903.95 ألف سهم، قيمتها 81.36 ألف ريال.





وتراجعت القيمة السوقية الإجمالية للأوراق المالية المدرجة بنسبة 0.132%، لتصل إلى 18.015 مليار ريال (46.713 مليار دولار)، مقارنة بنحو 18.039 مليار ريال (46.771 مليار دولار) بجلسة أمس الأربعاء.