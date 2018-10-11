بعد الكشف عنه رسميا.. تعرف على مواصفات هاتف Razer Phone 2

كشفت شركة "ريزر" رسميا عن الجيل الثاني من هاتف Razer Phone 2، و سيتوفر الهاتف للحجز المسبق بدءاً من اليوم بسعر 800 دولار على أن يبدأ البيع في شهر نوفمبر القادم، ومن مواصفاته ما يلي:-





الشاشة : من نوع LCD بحجم 5.7 إنش بدقة QHD.

المعالج : سناب دراغون 845.

الذاكرة العشوائية : 8GB.

ذاكرة التخزين : 64GB يمكن زيادتها عبر الذاكرة الخارجية حتى 1TB.

الكاميرا الرئيسية : كاميرتين مزدوجة بدقة 12MPP+ 12MP.

كاميرا السيلفي : بدقة 8MP.

البطارية : بسعة 4000 مللي امبير تدعم الشحن السريع 4.0 والشحن اللاسلكي.

الالوان : اسود.