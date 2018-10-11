بعد الكشف عنه رسميا.. تعرف على مواصفات هاتف Razer Phone 2
الخميس 11/أكتوبر/2018 - 03:05 م
كشفت شركة "ريزر" رسميا عن الجيل الثاني من هاتف Razer Phone 2، وسيتوفر الهاتف للحجز المسبق بدءاً من اليوم بسعر 800 دولار على أن يبدأ البيع في شهر نوفمبر القادم، ومن مواصفاته ما يلي:-
الشاشة : من نوع LCD بحجم 5.7 إنش بدقة QHD.
المعالج : سناب دراغون 845.
الذاكرة العشوائية : 8GB.
ذاكرة التخزين : 64GB يمكن زيادتها عبر الذاكرة الخارجية حتى 1TB.
الكاميرا الرئيسية : كاميرتين مزدوجة بدقة 12MPP+ 12MP.
كاميرا السيلفي : بدقة 8MP.
البطارية : بسعة 4000 مللي امبير تدعم الشحن السريع 4.0 والشحن اللاسلكي.
الالوان : اسود.
مقاومة الماء : IP67.
المزيد عن: هواتف هاتف مواصفات الهاتف المحمول مواصفات عالم التقنية ريزو تكنولوجيا تقنية بعد الكشف عنه رسميا