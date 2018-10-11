مايا دياب تسخر من الحالة المرورية في لبنان بهذه الطريقة

علقت الفنانة اللبنانية ​مايا دياب​ في زحمة سير خانقة على الطرقات اللبنانية بسبب تساقط الأمطار مع حلول فصل الخريف في لبنان.





ونشرت مايا، عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، فيديو ساخراً من جميع المتفاجئين بهذا الحدث أي تساقط الأمطار ما أدى الى زحمة سير خانقة.









واعتبرت مايا أن الأمطار “هي مياه تتساقط من السماء ولا يجب أن نتفاجأ بها” وتابعت ساخرة “نحن بلبنان ما بعمرها شتت عنّا وهالمفاجأة أثرت على عجقة السير”.





يذكر أن الفنانة مايا دياب تحتفل بنجاح أغنيتها “يا نور العين” التي أدّتها الى جانب نجم البوب مساري والنجم فرنش مونتانا.