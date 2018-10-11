القبض على شاب صور "عمه" في وضع مخل ببني سويف

ألقت الأجهزة الأمنية ببني سويف، اليوم الخميس، القبض على "شاب" استعان بآخرين لتصوير "عمه" في وضع مخل للضغط عليه؛ لإنهاء الخلاف الذي نشب بينهما على الميراث حول منزل خاص بهما.





كان اللواء جرير مصطفي، مدير أمن بني سويف، قد تلقي إخطارًا من مأمور مركز شرطة إهناسيا، يفيد بتلقيه بلاغًا من "و.ج.ي" 49 سنة، صاحب مكتب مقاولات، يتهم كلا من نجل شقيقه "ر.ع.ج." 30 سنة، عاطل، ون.ع.ع، 42 سنة، عاملة بعيادة خاصة، و"ع.ع.س" 31 سنة، عاطل، و"م.س.م" 35 سنة، عاطل، بقيامهم بمحاولة ابتزازه ماديا من خلال تهديده بمقطع فيديو يحوى لقطات له مع العاملة بالعيادة الخاصة، في أوضاع مخلة بالآداب العامة.





وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث بإشراف العميد محمد ضبش، مدير البحث الجنائي، وبرئاسة المقدم لملوم عبد الوهاب، رئيس مباحث إهناسيا، وتبين من الفحص وجود خلاف بين صاحب مكتب مقاولات الشاكى والمشكو في حقه الأول نجل شقيقه، على ميراث "منزل" بإحدى قري مركز إهناسيا، وعندما فشل نجل شقيق الشاكى إنهاء الخلاف اتفق مع الثانية على إقامة علاقة غير شرعية مع عمه واستدراجه لشقة خالية وتصويرهما في أوضاع مخلة كوسيلة ضغط عليه واسترداد ميراثه وذلك على وعد من نجل شقيق عم الشاكى بإعطائها مبلغ مالى في حالة حصوله على نصيبه من الميراث.





ودلت التحريات إلى أن العاملة في العيادة الخاصة منذ شهر نجحت في استدراج الشاكي لشقة خاصة به واستعانوا بالثالث والرابع للدخول للشقة بعد تجريد صاحب مكتب المقاولات من ملابسه وتصويرهما في أوضاع مخلة ثم قاموا بتسليم المقاطع التصويرية لصديقهم نجل شقيق صاحب المقاولات للضغط على عمه بتلك المقاطع التصويرية؛ لإنهاء الخلاف على الميراث بينهما.





وقامت قوات الشرطة بإلقاء القبض على المتهمين عدا الرابع، كما تم ضبط مقاطع الفيديو على "فلاشة" بحوزة المتهم الأول وبمواجهتهم بالتحريات أكدوا على صحتها وتم تحرير محضر بالواقعة قُيد برقم 3346، إدارى مركز إهناسيا، وبإخطار النيابة العامة أمر مدير نيابة إهناسيا بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وطلب تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها.



