راحة 4 أيام للاعبي المقاصة بعد التأهل لدور الـ16 في كأس مصر

قرر الجهاز الفنى لفريق كرة بنادى المقاصة بقيادة طلعت يوسف، منح لاعبي الفريق راحة سلبية من التدريبات لمدة 4 أيام، وذلك عقب الفوز على أبو قير للأسمدة بهدفين دون رد بدور ال 32 لكاس مصر، والتأهل لدور ال 16 لمواجهة وادى دجله.





ويحصل الفريق علي راحة بداية من اليوم الخميس فى ظل توقف الدورى العام بسبب مباراة منتخب مصر مع نظيره منتخب سوازيلاند فى التصفيات الافريقية المؤهلة لبطولة الامم الافريقية بالكاميرون 2019 .





ومن المقرر أن يلعب المقاصة مباراته المقبلة أمام بتروجت يوم 1 نوفمبر بالأسبوع الثاني عشر للدوري، وذلك بعد تأجيل مواجهة الأهلى بالأسبوع الحادى عشر التى كان مقرر لها 19 أكتوبر الجاري لمشاركة المارد الأحمر فى دورى أبطال أفريقيا .





وحقق فريق المقاصة فوزا ثمينا على فريق ابو قير للأسمدة ، فى دور ال 32 لبطولة كاس مصر بهدفين نظيفين سجلهما ايريك تروارى ومحمود وحيد ، ليتأهل للقاء دجلة في دور الـ16 للكأس.