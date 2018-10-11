بعد منع بيعها حية.. تعرف على أسعار الدواجن بالأسواق اليوم الخميس 11-10-2018

كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، أن أسعار الدواجن مستقرة بالأسواق، على مستوى محافظات مصر، اليوم الخميس 11-10-2018.





وسجل سعر كيلو الدواجن البلدي في محلات التجزئة، التي تصل للمستهلك العادي، ما بين 31 و45 جنيهًا، وكانت محافظة الوادي الجديد الأعلى سعرًا.





وتراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء، ما بين 27 و37 جنيهًا، وجاءت محافظة أسوان الأعلى سعرًا، وبلغ سعر كيلو الدواجن البلدي المبردة ما بين 22 و36 جنيهًا، وتعتبر محافظة جنوب سيناء هي الأعلى سعرًا.





وكانت وزارة الزراعة، قد أصدرت تعليمات للمحافظات، بتفعيل القانون رقم 70 لسنة 2009، ولائحته التنفيذية بشأن تنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن الحية وعرضها للبيع.





وعلى أثره، طالبت الدكتورة منى محرز نائب، وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، بتنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتفعيل القانون رقم 70 لسنة 2009، ولائحته التنفيذية بشأن تنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن الحية وعرضها للبيع.





وأشارت إلى أن تفعيل القانون يأتي "حفاظًا على صحة المواطنين وحفظا على البيئة من التلوث وحماية صناعة الدواجن كإحدى ركائز الاقتصاد الوطني ودعم الأمن الغذائي".



