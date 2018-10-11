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رسميا.. ‏موناكو الفرنسي يعلن إقالة مدربه

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 02:56 م
رسميا.. ‏موناكو الفرنسي يعلن إقالة مدربه
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منى العوضي
 
أعلن نادي موناكو الفرنسي، اليوم الخميس، إقالة المدير الفني للفريق ليوناردو جارديم بسبب سوء النتائج خلال الفترة الماضية في الدوري ودوري أبطال أوروبا حيث خسر من أتلتيكو مدريد وبروسيا دورتموند بدور المجموعات.

وقاد جارديم، فريق موناكو في موسم 2016-2017 وحقق لقب الدوري الفرنسي على حساب العملاق باريس سان جيرمان، كما وصل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا في نفس الموسم.

وتراجع مستوى موناكو محليًا وأوروبيا بسبب بيع عدد من نجومه مثل؛ كيليان مبابي، برناردو سيلفا، توماس ليمار، فابينهو وبنيامين مندي.

وكانت تقارير صحفية خلال الأيام الماضية قد أكدت دخول مسؤولي موناكو في مفاوضات مع الفرنسي تيري هنري الذي يشغل منصب المدرب المساعد في منتخب بلجيكا.

المزيد عن: موناكو الفرنسي ليوناردو ‎جارديم وموناكو الفرنسي ليوناردو جارديم توماس ليمار
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