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الأهلي يواجه بيراميدز بالدوليين

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 02:49 م
الأهلي يواجه بيراميدز بالدوليين
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الفجر الرياضي
 
استقرت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين، على خوض منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر باللاعبين الدوليين.

يأتي ذلك القرار قبل مواجهة الأهلي وبيراميدز، حيث حسم الفريقين التأهل لدور الـ16 على حساب الترسانة وطنطا.

يذكر أن يلتقي فريق الزمالك اليوم أمام نظيره مركز شباب مينة سمنود، في تمام الساعة التاسعة مساء، على استاد بتروسبورت، ضمن مباريات دور الـ23 للبطولة.

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