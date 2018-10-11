بعد منعهم من الدخول.. الصحفيون الأعضاء بالزمالك يهددون بالتصعيد

أعلن الصحفيون أعضاء نادي الزمالك، عن غضبهم واستيائهم من قرارات المنع المتكررة من دخول النادي، مؤكدين أنها تُتخذ دون سند من لائحة أو قانون، وإنما بمزاج شخصي يضرب باللائحة والقانون عرض الحائط.













وأضافوا في بيان لهم أن ذلك يأتي مع وقوف الجهة الإدارية وباقي مؤسسات الدولة المعنية بإنفاذ القانون موقف المتفرج مما يحدث.









وتابع البيان: "إن ما يحدث من رئيس نادي الزمالك، تجاوز كل القوانين والأعراف، فعضوية الصحفيين اكتسبوها وفقًا للقانون، ولا يستطيع أحد المساس بمراكزهم القانونية، وبالتالي لم يعد من اللائق السكوت على التعدي على القانون".









وقرر الصحفيون من الأعضاء العاملين بـ"الزمالك" دخول النادي بشكل قانوني يوم السبت المقبل في تمام الساعة الثالثة عصرًا، مطالبين الجهات المُختصة من وزارة الشباب ومديرية أمن الجيزة وقسم العجوزة، تحمل المسؤولية والتواجد، لتمكين الزملاء من دخول ناديهم.



