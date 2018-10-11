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ما علاقة الوزن الزائد بالسرطان؟

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 02:44 م
ما علاقة الوزن الزائد بالسرطان؟
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اكتشف علماء بالمركز الطبي الوطني في ولاية كاليفورنيا الأمريكية العلاقة بين إصابة الإنسان بالسرطان وزيادة الوزن، بعد فحص 61 امرأة.

وتبين خلال البحث أنه خلال 11.5 سنة، أصيبت 3061 امرأة بسرطان الثدي، واتضح للباحثين أيضا، أن المشاركات في الاستبيان، اللواتي فقدن حوالي 5% من وزنهن، تناقص خطر إصابتهن بمرض السرطان بنسبة 12%، مقارنة بالنساء الأخريات.

كما اتضح للعلماء أيضا أن النسوة اللاتي تعرضن لزيادة في الوزن، ازداد خطر إصابتهن بالسرطان بنسبة 54%.

وقال أخصائي العلوم الطبية، رويان هليبوفسكي، لمجلة "EurekAlert"، إن "هذه البيانات تثبت أن برامج الحمية وفقدان الوزن، يمكن أن تؤثر إيجابيا على النساء وتجنبهن الإصابة بسرطان الثدي الذي أخذت الإصابة به تتنامى في كل أنحاء العالم".
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