ما علاقة الوزن الزائد بالسرطان؟

اكتشف علماء بالمركز الطبي الوطني في ولاية كاليفورنيا الأمريكية العلاقة بين إصابة الإنسان بالسرطان وزيادة الوزن، بعد فحص 61 امرأة.





وتبين خلال البحث أنه خلال 11.5 سنة، أصيبت 3061 امرأة بسرطان الثدي، واتضح للباحثين أيضا، أن المشاركات في الاستبيان، اللواتي فقدن حوالي 5% من وزنهن، تناقص خطر إصابتهن بمرض السرطان بنسبة 12%، مقارنة بالنساء الأخريات.





كما اتضح للعلماء أيضا أن النسوة اللاتي تعرضن لزيادة في الوزن، ازداد خطر إصابتهن بالسرطان بنسبة 54%.



