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هشام الحلبي: حروب الجيل الرابع فشلت في مصر

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 02:48 م
هشام الحلبي: حروب الجيل الرابع فشلت في مصر
اللواء طيار هشام الحلبي
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هدى عبدالرازق
 
قال اللواء طيار هشام الحلبي، مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن حروب الجيل االرابع لا تستهدف القوات المسلحة، وإنما تستهدف القطاعات المدنية.

وأشار "الحلبي"، خلال اتصال هاتفي مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن حروب الجيل الرابع فشلت في مصر، منوهًا بأن حروب الجيل الرابع تقبل الفشل في بعض الأماكن لتعود الظهور بشكل جديد، وهو ما يفسر قول الرئيس السيسي خلال الندوة التثقيفية الـ 29 للقوات المسلحة بأن الحرب لم تنتهي.
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