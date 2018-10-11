هشام الحلبي: حروب الجيل الرابع فشلت في مصر



وأشار "الحلبي"، خلال اتصال هاتفي مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن حروب الجيل الرابع فشلت في مصر، منوهًا بأن حروب الجيل الرابع تقبل الفشل في بعض الأماكن لتعود الظهور بشكل جديد، وهو ما يفسر قول الرئيس السيسي خلال الندوة التثقيفية الـ 29 للقوات المسلحة بأن الحرب لم تنتهي.



قال اللواء طيار هشام الحلبي، مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن حروب الجيل االرابع لا تستهدف القوات المسلحة، وإنما تستهدف القطاعات المدنية.