امرأة عربية تتقلد منصبًا عالميًا

فازت الشيخة الإمارتية بدور بنت سلطان القاسمي، بمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للناشرين؛ لتصبح ثاني امرأة على مستوى العالم تتبوأ هذا المنصب، منذ تأسيس الاتحاد قبل نحو 120 عاما.

وقالت وكالة أنباء الإمارات "وام"، اليوم الخميس، إن "القاسمي (40عاما) أصبحت كذلك أول امرأة عربية تتولى هذا المنصب الدولي".

وترأس القاسمي حاليا هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير، وهي عضو الأسرة الحاكمة في الشارقة، الإمارة الثالثة من حيث المساحة بين الإمارات السبع التي تشكل دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويعد الاتحاد الدولي للناشرين (آي بي إيه)، أكبر اتحاد في العالم لاتحادات الناشرين الإقليميين والمتخصصين، ويضم في عضويته 76 منظمة من 65 دولة في أفريقيا وآسيا وأستراليا وأوروبا والأمريكتين.

ويقع مقر الاتحاد في جنيف بسويسرا، وكان تأسس في عام 1896 في باريس من قبل كبار الناشرين في ذلك الوقت.

ويعتبر الاتحاد بمثابة الجمعية الدولية للناشرين، وهو منظمة غير حكومية معتمدة تتمتع بعلاقات استشارية مع الأمم المتحدة.