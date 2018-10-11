"الناظر" يحذر من الصبغات.. ويؤكد: لا علاج للشعر الأبيض الوراثي



وأشار "الناظر"، خلال حواره مع فضائية "دريم"، اليوم الخميس، إلى أن صبغ الشعر يعتبر حرق للشعر، مشددًا على ضرورة أن يكون هناك مدد طويلة بين فترات صبغ الشعر.



ونصح "الناظر"، باستخدام الحنة للشعر أفضل من الصبغة، منوهًا بأنه لا يوجد علاج دوائي للشعر الأبيض الوراثي.



حذر الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية، من استخدام صبغات الشعر، مضيفًا: "محدش يصبغ شعره إلا لو لونه أبيض".