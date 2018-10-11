بوتين: محاربة الإرهاب بما في ذلك في سوريا أولوية مطلقة لروسيا

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا تعتبر محاربة الإرهاب، بما في ذلك في سوريا، مهمة أولوية مطلقة.

وقال بوتين خلال مراسم تسليم أوراق اعتماد السفراء:" بالطبع، من بين أهم أولوياتنا محاربة الإرهاب الدولي بلا هوادة، وهذه الأنهج المبدئية بالذات تتبعها روسيا في تسوية الأزمات الإقليمية الحادة — بما في ذلك الأزمة السورية".

وتابع الرئيس:" بدعم حازم من قبلنا تم إلحاق ضربة ساحقة للإرهاب الدولي في سوريا، للحفاظ على الدولة".

وأكد الرئيس الروسي أنه:" عملنا بنشاط مع شركائنا في محادثات أستانا على تشكيل لجنة دستورية مشتركة في سوريا".