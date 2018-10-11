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بوتين: محاربة الإرهاب بما في ذلك في سوريا أولوية مطلقة لروسيا

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 02:37 م
بوتين: محاربة الإرهاب بما في ذلك في سوريا أولوية مطلقة لروسيا
بوتين
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وكالات
 

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا تعتبر محاربة الإرهاب، بما في ذلك في سوريا، مهمة أولوية مطلقة.

 

وقال بوتين خلال مراسم تسليم أوراق اعتماد السفراء:" بالطبع، من بين أهم أولوياتنا محاربة الإرهاب الدولي بلا هوادة، وهذه الأنهج المبدئية بالذات تتبعها روسيا في تسوية الأزمات الإقليمية الحادة — بما في ذلك الأزمة السورية".

 

وتابع الرئيس:" بدعم حازم من قبلنا تم إلحاق ضربة ساحقة للإرهاب الدولي في سوريا، للحفاظ على الدولة".

 

وأكد الرئيس الروسي أنه:" عملنا بنشاط مع شركائنا في محادثات أستانا على تشكيل لجنة دستورية مشتركة في سوريا".

 

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