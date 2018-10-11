بوتين: محاربة الإرهاب بما في ذلك في سوريا أولوية مطلقة لروسيا
الخميس 11/أكتوبر/2018 - 02:37 موكالات
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن
روسيا تعتبر محاربة الإرهاب، بما في ذلك في سوريا، مهمة أولوية مطلقة.
وقال بوتين خلال مراسم تسليم أوراق اعتماد
السفراء:" بالطبع، من بين أهم أولوياتنا محاربة الإرهاب الدولي بلا هوادة، وهذه
الأنهج المبدئية بالذات تتبعها روسيا في تسوية الأزمات الإقليمية الحادة — بما في ذلك
الأزمة السورية".
وتابع الرئيس:" بدعم حازم من قبلنا
تم إلحاق ضربة ساحقة للإرهاب الدولي في سوريا، للحفاظ على الدولة".
وأكد الرئيس الروسي أنه:" عملنا بنشاط
مع شركائنا في محادثات أستانا على تشكيل لجنة دستورية مشتركة في سوريا".
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