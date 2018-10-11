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مدير أمن الغربية يزور معهد النور للمكفوفين بطنطا (صور)

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 02:37 م
مدير أمن الغربية يزور معهد النور للمكفوفين بطنطا (صور)
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أيمن يحيي
 
قامت مديرية أمن الغربية، بقيادة اللواء طارق حسونة مدير امن الغربية، يرافقه الشناوى عايد، وكيل وزراة التربية والتعليم بالغربية، ووفد من القيادات الامنية بزيارة معهد النور للمكفوفين بإدارة غرب طنطا التعليمية.


حيث تفقد مدير الامن والوفد المرافق له فصول الموسيقى والمكتبة واستمعوا للطلبة الموهوبين بالعزف والغناء وشجعوهم على بذل المزيد من التفوق، ووزعوا عليهم بعض الحلوى والعصائر.


وقد استقبل طلبة المعهد زيارة الوفد بالفرح والسعادة وحرصوا على تقديم افضل ما لديهم من عروض ومواهب، وخلال الزيارة تم ايضا تقديم دعم من مديرية الأمن للمدرسة عبارة عن عدد من المراوح والبطاطين للقسم الداخلي.


وقدم "عايد" الشكر للواء طارق حسونة والوفد المرفق له من القيادات الامنية علي ما قدموه من دعم معنوى ومادى خلال زيارتهم للمدرسة وما تتركه تلك الزيارت من اثر طيب فى نفوس الطلاب، وعلى الجهود المبذولة لحماية الوطن، مؤكدأ على أهمية تلك الزيارات فى تنمية الوعى لدى الأطفال بالجوانب الإنسانية التى تقوم بها وزارة الداخلية.
مدير أمن الغربية يزور معهد النور للمكفوفين بطنطا (صور)
مدير أمن الغربية يزور معهد النور للمكفوفين بطنطا (صور)
مدير أمن الغربية يزور معهد النور للمكفوفين بطنطا (صور)
مدير أمن الغربية يزور معهد النور للمكفوفين بطنطا (صور)
المزيد عن: مدير الأمن محافظات طنطا أخبار مصر
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