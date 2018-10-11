كوريا الجنوبية تتبرع بـ 400 ألف دولار للأونروا

وقع سفير كوريا الجنوبية لدى الأردن، لي بوم يون، ومدير عمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الأردن، روجر ديفيز، اتفاقاً بمبلغ إجمالي قدره 400 ألف دولار أمريكي لدعم تقديم المساعدات النقدية الحيوية للاجئي فلسطين القادمين من سوريا في الأردن، وذلك بهدف تغطية احتياجاتهم الأساسية.

وقالت منظمة "الأونروا"، في بيان صحفي اليوم الخميس، إن "برامج الأونروا للمساعدات النقدية لاتزال هي أكثر الوسائل مرونة وفعالية لتلبية الاحتياجات اليومية للاجئين والنازحين كما أنها الأكثر صوناً لكرامتهم".

وحسب المنظمة، تأتي هذه المساهمة السخية من حكومة كوريا الجنوبية في وقت حرج تواجه فيه الوكالة عجزاً غير مسبوق في التمويل، مما يهدد قدرتها على مواصلة خدماتها الأساسية بما في ذلك خدمات برنامج الطوارئ.

وأعرب ديفيز، عن امتنانه لكوريا الجنوبية قائلاً: "أحيي جمهورية كوريا على مواصلة وتعزيز دعمها للأونروا، وهنا أتحدث تحديداً عن دعمها للاجئي فلسطين من سوريا في الأردن، فمن خلال هذه الاتفاقية، سيتم توفير المساعدات المالية الأساسية للفئات الأكثر ضعفاً مما سيسهم في التخفيف من بعض المصاعب التي يواجهها اللاجئون في حياتهم اليومية".

كما جدّد سفير كوريا الجنوبية لدى الأردن دعمه للأونروا، مؤكداً أن "جمهورية كوريا ستستمر بتوفير الدعم اللازم للأونروا وأنشطتها".

ووفقاً للبيان، تعزز هذه المساهمة الشراكة القائمة منذ أمد طويل بين الأونروا و كوريا الجنوبية التي ساعدت مساهماتها القيّمة السابقة للأونروا في الأردن على ضمان استدامة خدمات الوكالة التعليمية والصحية المقدمة للاجئي فلسطين من سوريا في الأردن.

وأشار البيان إلى أن "كوريا الجنوبية أصبحت شريكاً للأونروا وداعماً ثابتاً وموثوقاً، فمنذ عام 2012 ساهمت كوريا بأكثر من 7 ملايين دولار أمريكي في ميزانية برامج الوكالة والمناشدات الطارئة والمشاريع".