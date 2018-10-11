اتحاد جدة يفاوض محمود داوود نجم بوروسيا دورتموند

كشفت تقارير صحفية سعودية عن دخول مسؤولي اتحاد جدة في مفاوضات قوية مع صاحب الأصول السورية محمود داوود، نجم وسط بروسيا دورتموند الألماني

وظهر محمود داوود بشكل مميز مع دورتموند في بطولة دوري أبطال أوروبا، وتم اختياره ضمن منتخب ألمانيا للشباب تحت 21 عامًا.

ويسعى نواف المقيرن، رئيس نادي الاتحاد، للدخول بقوة في سوق الانتقالات الشتوية من أجل تصحيح مسار الفريق الذي يعاني كثيرًا من سوء مستوى الأجانب.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت دخول الإدارة الاتحادية في مفاوضات مع المهاجم الجزائري بغداد بونجاح، نجم نادي السد القطري.