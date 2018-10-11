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مانشستر يونايتد يراقب مدافع أتلتيكو مدريد

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 01:32 م
مانشستر يونايتد يراقب مدافع أتلتيكو مدريد
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متابعات
 
يسعى البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي، لضم مدافع خلال الفترة المقبلة، بعد فشل تدعيم الخط الخلفي، خلال الانتقالات الصيفية الماضية.

وأفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية، بأن مانشستر يونايتد مهتم بالتعاقد مع الفرنسي لوكاس هيرنانديز، قلب دفاع وظهير أتلتيكو مدريد، الفائز مع منتخب فرنسا بكأس العالم الأخيرة.

وتابع التقرير أن مانشستر يونايتد، يحاول إغراء هيرنانديز بشتى الطرق، من أجل الموافقة على الرحيل عن أتلتيكو مدريد، وكان آخر عروض النادي الإنجليزي، هو حصول اللاعب على ضعف الراتب الذي يتقاضاه حاليًا مع الروخي بلانكوس.

وأضاف التقرير أن مانشستر يونايتد ليس النادي الوحيد الذي يسعى لضم هيرنانديز، فهناك أيضًا مانشستر سيتي وريال مدريد، اللذان أبديا اهتمامهما باللاعب.

ويمتلك لوكاس شرطا جزائيا في عقده مع أتلتيكو مدريد، بقيمة 80 مليون يورو.

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