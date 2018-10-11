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ثورة ضد جوزيه مورينيو اسمها "10 شياطين"

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 01:39 م
ثورة ضد جوزيه مورينيو اسمها 10 شياطين
جوزيه مورينيو
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وكالات
 
أكدت صحيفة "آس" الإسبانية أن هناك 10 لاعبين في مانشستر يونايتد يقودون ثورة لرحيل جوزيه مورينيو مدرب الفريق.


وأشارت إلى أن اللاعبين العشرة ربطوا استمرارهم في مانشستر يونايتد برحيل جوزيه مورينيو.


وأوضحت أن الأسماء التي تريد رحيل مورينيوهي فيل جونز وإريك بايلي وأشلي يونج وأنتونيو فالنسيا ولوك شاو وأندير هيريرا وخوان ماتا وأنتوني مارسيال ودايفيد دي خيا وبول بوجبا.


وأضافت الصحيفة أن مورينيو وخلافاته مع اللاعبين والجماهير وإدارة النادي أصبحت كافية لمغادرته النادي.

المزيد عن: مانشستر يونايتد جوزيه مورينيو بول بوجبا الدوري الانجليزي اخبار الرياضة اليوم
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