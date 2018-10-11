بالخطوات.. كيفية تحديث بيانات بطاقة التموين 2018 وإضافة المواليد الجدد؟
الخميس 11/أكتوبر/2018 - 01:36 م
صرحت وزارة التموين بأنه سيتم الانتهاء من تحديث بيانات بطاقة التموين 2018 عبر موقع الوزارة tamwin وموقع دعم مصر، في نوفمبر المقبل، ونقدم لكم خطوات تحديث بيانات بطاقات التموين لكي لا تجدون صعوبة عند إدخلها، والمحلة المحددة للتحديث:-
وطالبت وزارة التموين جميع المواطنين بضرورة تحديث بيانات بطاقة التموين 2018 عبر موقع وزارة التموين tamwin وموقع دعم مصر، والتأكد من خلو البطاقة من أي بيانات غير صحيحة، للتمكن من إضافة المواليد الجدد.
وأكدت وزارة التموين أنه يجب تحديث بيانات بطاقة التموين 2018، في موعد أقصاه 8 نوفمبر القادم، موضحه أن الهدف من استكمال بيانات بطاقة التموين ضمان توجيه الدعم لمستحقيه وللفئات الأكثر احتياج، مشيرة إلى أنه يوجد ما يزيد عن 1.5 مليون بطاقة تموينية تحتاج إلى تعديل.
كما أنه يمكن تحديث بيانات التموين من خلال المواقع الإلكترونية أو التوجه إلى أقرب مكتب تموين، وأكدت الوزارة أنه لن يتم السماح بالصرف لأي بطاقة بها أخطاء بعد انتهاء المهلة، وسيتم إيقاف البطاقة، وفي حال وجود أي استفسارات يمكن الاتصال بالخط الساخن (19959).
وقبل عرض لينك تحديث بطاقات التموين 2018 ، نود أن نشير إلى خطوات تحديث بيانات بطاقة التموين من أجل تسهيل عمليه التحديث على جميع المواطنين، ولهذا يجب في البداية معرفة إذا كانت بطاقتك التموينية تحتاج إلى تحديث أم لا من خلال الدخول إلى موقع وزارة التموين tamwin أوموقع دعم مصر، وإدخال بيانات البطاقة وفي حال ظهور “لا توجد بيانات”، فذلك يعني خلو البطاقة من الأخطاء.
كيفية تحديث بيانات بطاقة التموين
الدخول إلى موقع وزارة التموين tamwin
أو عبر موقع دعم مصر
ومن ثم قم بالضغط على “حدث بياناتك .
أدخل رقم البطاقة التموينية.
وإدخال الرقم القومي.
ومن ثم اختر عدِّل أو احذف الأفراد المقيدين، جدول أفراد البطاقة قبل التحديث.
ومن حدث البيانات
والضغط بأنك مسئول مسئولية كاملة عن هذه التغييرات.
ومن ثم إعادة النظر على بعد مرور فترة للتأكد من حفظ البيانات
حيث صرح مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات والتوثيق، الدكتور عمرو مدكور، أنه من المتوقع يتم حذف ما يقارب 6 مليون مواطن، وهم من فئات المتوفين والمسافرين لفترة تويد عن سته أشهر والأسماء المكررة، بالإضافة إلى أصحاب الأرقام القومية الخاطئة.
كما نفت الوزارة إلغاء البطاقات التموينية بطرية عشوائية، وطالب جميع وسائل الإعلام بتحري الدقة في المعلومات التي يتم نشرها عن الوزارة منعاً لحدوث حالة من الفوضي وإثارة البلبلة للرأي العام.
أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن الأنباء التي تم نشرها والتي تفيد بوجود عجز في حصص الدقيق المدعمة، أخبار غير صحيحة، مشيرة إلى أن الهدف من تطبيق منظومة الخبز المدعم هو ترشيد موارد الدولة وتوصيل الدعم لمستحقيه وعدم العبث بموارد الدولة.
كما أكدت وزارة التموين أنه تم تعديل بيانات 30 مليون مواطن حتى الآن، كما أهابت الوزارة المواطنين بسرعة تحديث البيانات، وتصحيح الأخطاء بهذه البطاقات.
يجب على جميع المواطنين الظاهر لهم عبارة “البطاقة بها أخطاء” سرعة تحديث البيانات سواء من على موقع دعم مصر أو من أقرب مكتب تمويني.
تستعد مكاتب التموين إلى استقبال المواطنين التي تنتهي أرقام بطاقاتهم التموينية برقم “8”، خلال مطلع الأسبوع القادم، لتحديث البيانات وإضافة المواليد .
أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مكاتب التموين سوف تستقبل استمارات من المواطنين التي تم حذفهم من البطاقات التموينية عن طريق الخطأ، من أجل إعادة إضافتهم من جديد، وتعديل بياناتهم.
سينتهي تحديث بيانات البطاقات التموينية يوم 8 نوفمبر، وسيتم منح المواطنين مهلة أسبوع للمتخلفين، في نهاية المدة تجنبا لإيقاف البطاقات التموينية الخاصة بهم.
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