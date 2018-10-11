بالخطوات.. كيفية تحديث بيانات بطاقة التموين 2018 وإضافة المواليد الجدد؟

صرحت وزارة التموين بأنه سيتم الانتهاء من تحديث بيانات بطاقة التموين 2018 عبر موقع الوزارة tamwin وموقع دعم مصر، في نوفمبر المقبل، ونقدم لكم خطوات تحديث بيانات بطاقات التموين لكي لا تجدون صعوبة عند إدخلها، والمحلة المحددة للتحديث:-

وطالبت وزارة التموين جميع المواطنين بضرورة تحديث بيانات بطاقة التموين 2018 عبر موقع وزارة التموين tamwin وموقع دعم مصر، والتأكد من خلو البطاقة من أي بيانات غير صحيحة، للتمكن من إضافة المواليد الجدد.

وأكدت وزارة التموين أنه يجب تحديث بيانات بطاقة التموين 2018، في موعد أقصاه 8 نوفمبر القادم، موضحه أن الهدف من استكمال بيانات بطاقة التموين ضمان توجيه الدعم لمستحقيه وللفئات الأكثر احتياج، مشيرة إلى أنه يوجد ما يزيد عن 1.5 مليون بطاقة تموينية تحتاج إلى تعديل.





كما أنه يمكن تحديث بيانات التموين من خلال المواقع الإلكترونية أو التوجه إلى أقرب مكتب تموين، وأكدت الوزارة أنه لن يتم السماح بالصرف لأي بطاقة بها أخطاء بعد انتهاء المهلة، وسيتم إيقاف البطاقة، وفي حال وجود أي استفسارات يمكن الاتصال بالخط الساخن (19959).





وقبل عرض لينك تحديث بطاقات التموين 2018 ، نود أن نشير إلى خطوات تحديث بيانات بطاقة التموين من أجل تسهيل عمليه التحديث على جميع المواطنين، ولهذا يجب في البداية معرفة إذا كانت بطاقتك التموينية تحتاج إلى تحديث أم لا من خلال الدخول إلى موقع وزارة التموين tamwin أوموقع دعم مصر، وإدخال بيانات البطاقة وفي حال ظهور “لا توجد بيانات”، فذلك يعني خلو البطاقة من الأخطاء.







