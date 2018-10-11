برتوكول تعاون بين مهرجانى "مسرح الجنوب" فى مصر وألوان المسرحى بالمغرب

كنة و فاطمة بوجو.



قال الناقد الفنى هيثم الهوارى رئيس مؤسسة "س" ورئيس المهرجان المسرحى لشباب الجنوب ، إن برتوكول التعاون يتضمن عدد كبير من الأنشطة الفنية والثقافية والصحفية المشتركة بين البلدين، أهمها اتاحة الفرص للفرق المستقلة والخاصة بجنوب مصر من المشاركة وتقديم عروضها خلال الدورات المقبلة من مهرجان الوان لمسرح الشارع وكذلك اقامة ورش تدريبية فى كافة مجالات المسرح يقوم عليها متخصصون من مصر والمغرب.



واضاف الفنان محمد العكارى رئيس جمعية الوان ورئيس المهرجان ان التعاون مع مؤسسة س للثقافة والابداع سيتيح الفرصة للشباب المسرحى فى المغرب من التعرف على افضل التقنيات المسرحية وكذلك المشاركة فى المهرجان المسرحى لشباب الجنوب واقامة تعاون ثقافى بين مصر والمغرب.





وقعت مؤسسة "س" للثقافة والإبداع المصرية برتوكول تعاون ثقافى مع جمعية الوان للسينما والمسرح بابن جرير بالمغرب اثناء الحفل الختامى للدورة الثالثة من مهرجان الوان لمسرح الشارع بابن جرير والذى اختتم فعالياته يوم الاحد الماضى بحضور ممثل الملك محمد السادس ورئيس اقليم الرحامنة عزيز بوينيان ورئيس المجلس البلدى عبد العاطى بوشريط وعدد كبير من الفنانين المغاربة منهم عبد الرحيم المنيارى ، عبد الكبير الركا