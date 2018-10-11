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شيرين عبد الوهاب تصالح "الهضبة".. وتهنئه علي نجاح الألبوم

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 01:29 م
شيرين عبد الوهاب تصالح الهضبة.. وتهنئه علي نجاح الألبوم
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نور طلعت
 
انتهت الخلافات القائمة منذ فترة بين الفنانة شيرين عبدالوهاب والهضبة عمرو دياب، حيث تدخل لمصالحتهما أكثر من شخص وبعد مساعي كبيرة تم الصلح بالفعل.

 وقامت شيرين عبد الوهاب، بمتابعة الهضبة، مرة أخري عبر حسابه الشخصي "بتويتر" لتؤكد علي الصلح الذي تم بينهما، كما أجرت إتصالا هاتفيا به، لمباركته علي نجاح ألبومه الأخير "كل حياتي".

جدير بالذكر أن بدأت قصة أزمة شيرين، والهضبة، في حفل زفاف عمرو يوسف، وكنده علوش، العام الماضي عند تصريحها المسئ لعمرو دياب.

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