بالأسماء.. التعديل الوزاري الجديد للحكومة الأردنية

أجرى رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز اليوم الخميس تعديلاً على حكومته، هو الأول منذ تشكيلها قبل ثلاثة أشهر، بهدف تحسين أداء بعض الوزارات الذي ظهر ضعيفاً، كما صرح في أكثر من مناسبة، بالاضافة إلى ترشيق الفريق الوزاري، بما ينسجم مع الأزمة المالية التي يشهدها الأردن.

ووفقاً للتعديل الجديد، فقد انخفض عدد الفريق الحكومي لحكومة الرزاز من 28 وزيراً إلى 22 وزيراً، بعد دمج 6 وزارات.

وبموجب التعديل فقد دخل 6 وزراء جدد للحكومة وهم محمد أبو رمان وزيراً للثقافة والشباب، وبسام التلهوني وزيراً للعدل، وغازي الزبن وزيراً للصحة، وفلاح العموش وزيراً للأشغال العامة، والمهندس رائد ابو السعود وزيراً للمياه والري، وبسمه اسحاقات وزيرة للتنمية الاجتماعية.

كما تم دمج 6 وزارات وهي التربية والتعليم مع التعليم العالي وأوكلت للوزير عزمي محافظة ووزارتي الشباب والثقافة وأوكلت للوزير الدكتور محمد أبو رمان، ووزارتي الزراعة والبيئة، ووزارتي وأوكلت للوزير المهندس ابراهيم الشحاحدة.

فيما تضمن التعديل استحداث وزارة التطوير الإداري والمؤسسي، وأوكلت للوزيرة مجد شويكه التي كان تشغل وزارة تطوير القطاع العام في ذات الحكومة.

وأعلن الديوان الملكي الهاشمي أداء الوزراء الجدد، بجانب الرزاز، اليمين الدستورية أمام الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية.

وطلب الرزاز من جميع وزرائه مساء أمس الأربعاء تقديم استقالاتهم، تمهيداً لإجراء التعديل، سيما مع عودة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني من زيارة أمس للولايات المتحدة.

وكان العاهل الأردني كلّف الرزاز بتشكيل حكومة قبل ثلاثة أشهر، بعد استقالة حكومة هاني الملقي على وقع احتجاجات شعبية، على مشروع قانون ضريبة الدخل الذي كانت قد دفعت به إلى مجلس النواب، وعملت حكومة الرزاز على سحبه وإجراء تعديلات عليه ثم إرساله مجدداً إلى مجلس النواب.