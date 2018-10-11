"أكتوبر الحزين".. فاروق الفيشاوي مُصاب بالسرطان وحماقي يودع عمته

شهدت العشر أيام الأولى من شهر أكتوبر عدد من الأحداث الحزينة التي عصفت بقلوب نجوم الفن في مصر والعالم العربي.

وتلقى الجمهور العربي صدمات تنوعت بين كشف عن إصابة بالسرطان، ودخول المستشفى لتلقي العلاج، ورحيل فنانة شابة.

وفي التقرير التالي، يعرض "الفجر الفني" أبرز أحداث أكتوبر الحزين.





فاروق الفيشاوي يتحدى السرطان

في الرابع من أكتوبر الجاري وأثناء تكريمه من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط فى دورته الـ 34، كشف الفنان الكبير فاروق الفيشاوي عن إصابته بالسرطان، معلنًا تحديه للمرض وعدم خوفه من خطورته وإنما يتعامل معه على أنه "صداع".





وفور إعلان الفيشاوي الصادم، تلقى النجم الكبير الدعم من ابنه الفنان الفيشاوي الذي حضر معه التكريم، وعدد من الفنانين الكبار ممن حرصوا على مؤازرته في مُصابه، وضجت وسائل التواصل الاجتماعي بدعوات الجمهور للفنان بسرعة الشفاء.





رحيل دينا هارون

فُجع الوسط الفني السوري، الإثنين الماضي الثامن من أكتوبر، بعد إعلان رحيل الفنانة دينا هارون عن عمر يناهز الـ44 عامًا، في إحدى المستشفيات بالعاصمة السورية دمشق.





وحتى الآن لايزال هناك تضارب حول السبب الحقيقي لوفاة الفنانة الشابة، حيث ذكرت بعض التقارير أن السبب راجع لمشكلة في الأمعاء، إلا أن الممثلة السورية جيهان عبد العظيم ألمحت في تدوينة لها، أن مرض الراحلة شُخص بشكل خاطئ في البداية حيث أزيلت زائدتها الدودية فيما لم يكن هناك حاجة للأمر حيث اتضح فيما بعد أنها مُصابة بجرثومة في المعدة وعليه أزيل جزء من أمعائها لتتحسن صحتها بعض الوقت ثم انتكست وتوفت.





حماقي يبكي عمته

لم يسلم الفنان محمد حماقي من أحداث أكتوبر الحزين، حيث توفت عمته وزوجة خاله، ولارتباطه بحفل في جامعة الاسكندرية لم يتمكن حماقي من أخد وقته الكافي في الحداد على فقيدته، حيث أحيا حفل تخرج كليه التجارة لعام ٢٠١٨، بعد أداءه صلاة الجنازة عليها، مؤكدًا حرصه على عدم إفساد فرحة الطلبة.





ولم يتمالك حماقي نفسه وهو على المسرح، حيث بكى عمته وهو يغني "ما بلاش".





تامر حسني في المستشفى

تعرض تامر حسني للمرة الثانية خلال فترة قصيرة للإجهاد في أحباله الصوتية، حيث أُصيب أثناء تحضيره لحلقة "صاحبة السعادة" والتي أُجهد فيها بشده بعد تسجيله العديد من الأغنيات، ولم يتمكن من الحديث ما دفعه لإجراء الفحوصات الطبيبة اللازمة وعليه ألزمه الطبيب بالراحة التامة، وهو ما دفعه لإلغاء حفل افتتاح الجامعة الكندية والذي كان من المقرر إقامته اليوم الخميس.





وكان تامر سبق وتعرض لإجهاد حباله الصوتية عقب حفله الغنائي للاحتفال بأحدث ألبوماته "عيش بشوقك" الشهر الماضي فى الساحل الشمالي.