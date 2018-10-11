البابا تواضروس يُسيم كاهنين بالولايات المتحدة الأمريكية ( صور)

قام قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، أمس الاربعاء، بصلاة طقس منح سر الكهنوت لإثنين من الشمامسة، هما:القس جوزيف كاهن لكنيسة السيدة العذراء والقديس يوحنا الحبيب بلازنتون، كاليفورنيا، والقس مينا كاهن لكنيسة الشهيد مارجرجس كركيلاند، سياتل.



