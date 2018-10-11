ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

البابا تواضروس يُسيم كاهنين بالولايات المتحدة الأمريكية ( صور)

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 01:23 م
البابا تواضروس يُسيم كاهنين بالولايات المتحدة الأمريكية ( صور)
طباعة
حازم رفعت
 
قام قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، أمس الاربعاء، بصلاة طقس منح سر الكهنوت لإثنين من الشمامسة، هما:القس جوزيف كاهن لكنيسة السيدة العذراء والقديس يوحنا الحبيب بلازنتون، كاليفورنيا، والقس مينا كاهن لكنيسة الشهيد مارجرجس كركيلاند، سياتل.

كما تمم قداسته طقس رسامة القس أنجيلوس كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس، كيركيلاند سياتل في رتبة القمصية.
المزيد عن: كنائس البابا تواضروس أمريكا أخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس مصر
النجوم
x
15:00
حرس الحدود
سموحة
x
15:00
الألومنيوم
طلائع الجيش
x
18:00
القناة
الاتحاد السكندري
x
18:00
بورتو السويس
الزمالك
x
21:00
م ش منية سمنود
مباريات دولية ودية - منتخبات
فرنسا - أساسي
x
20:00
أيسلندا - أساسي
ويلز - أساسي
x
20:45
أسبانيا - أساسي
دوري الأمم الأوروبية 2018/2019
بولندا
x
20:45
البرتغال
روسيا
x
21:45
السويد
البطولة الرباعية الودية - السعودية
الأرجنتين
x
19:45
العراق
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/11/2018 2:00:11 PM