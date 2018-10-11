البابا تواضروس يُسيم كاهنين بالولايات المتحدة الأمريكية ( صور)
الخميس 11/أكتوبر/2018 - 01:23 محازم رفعت
قام قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، أمس الاربعاء، بصلاة طقس منح سر الكهنوت لإثنين من الشمامسة، هما:القس جوزيف كاهن لكنيسة السيدة العذراء والقديس يوحنا الحبيب بلازنتون، كاليفورنيا، والقس مينا كاهن لكنيسة الشهيد مارجرجس كركيلاند، سياتل.
كما تمم قداسته طقس رسامة القس أنجيلوس كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس، كيركيلاند سياتل في رتبة القمصية.
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