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القبض على هارب من 3 سنوات سجن بحوزته مسدس وبندقية

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 01:20 م
القبض على هارب من 3 سنوات سجن بحوزته مسدس وبندقية
ارشيفيه
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هبه عبد الحفيظ
 

ألقى ضباط مباحث القاهرة، القبض على مقاول هارب من 3 سنوات سجن وبحوزته مسدس وبندقية بدون ترخيص بالساحل.


وردت معلومات للمقدم علاء خلف الله رئيس وحدة مباحث قسم شرطة الساحل، مفادها أن  أيمن أ، 43 سنة، مقاول، والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 6882 لسنة 2015م الوراق- جيزة، "تبديد"، والمقضي فيها بالحبس  3 سنوات والسابق اتهامه في القضية رقم 6729 لسنة 2016م "سطو مسلح على مكتب صرافة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أولي" مستأنف 6872 لسنة 2016م والمقضى فيها بالسجن 10 سنوات وقام بإعادة الإجراءات ولم يتم تحديد موعد بالجلسة، يحوز أسلحة نارية بدون ترخيص بمسكنه الكائن بدائرة القسم.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه داخل مسكنه وعثر بحوزته على  "مسدس بلجيكي الصنع ، بندقية خرطوش"، وبدون ترخيص فتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق .

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