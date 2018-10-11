جيش الاحتلال يعلن الكشف عن نفق للمقاومة الفلسطينية في محيط غزة

وأوضح جيش الاحتلال أنه تم إحباط النفق بواسطة عملية هندسية جنوب أراضي الـ48، وبرئاسة "قيادة المنطقة الجنوبية" في الجيش، وهيئة الاستخبارات وإدارة البحث وتطوير الأسلحة، والشبكات التكنولوجيّة.





وأكد الجيش، أنه منذ شهر أكتوبر من العام 2017، فقد تمّ إحباط 15 نفقًا في قطاع غزة، متهمًا حركة "حماس" باستثمار الموارد الكبيرة لتأسيس بنى تحتية هدفها المساس بالإسرائيليين.



وصرّح بأن الجيش "مصمم على حماية السيادة الإسرائيلية وأمن مواطنيها ويتحرك بشكل صارم ضد الاٍرهاب"، بحسب ما جاء في البيان.





وذكر البيان، أنه "تم كشف مسار النفق - المتشعّب من عدة أماكن - في إطار الجهود المستمرة لكشف الأنفاق وإحباطها، وبجهود تكنولوجية، وعملياتية، واستخباراتية، والّتي بدأت منذ عملية الجرف الصامد، وتمّ توسيعها في السنة الأخيرة".