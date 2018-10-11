برعاية رئيس الوزراء.. القاهرة تستضيف 1000 مشارك من خبراء قطاع التشغيل والصيانة‎

أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن المؤتمر الدولي السادس عشر للتشغيل والصيانة في الدول العربية، يعتبر من المؤتمرات الرائده على مستوى العالم العربي فقد تم تنظيمه على مدى 15 سنة في عدد من عواصم ومدن الدول العربية بمشاركة العديد من المنظمات والهيئات والجهات.





وأضاف أن هذه الدورة تنعقد في القاهرة بالشراكة مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.





ومن ناحيته، أكد الدكتور محمد الفوزان، رئيس المجلس العربي للتشغيل والصيانة بالمملكة العربية السعودية، أن المؤتمر يعدّ المؤتمر الوحيد في الدول العربية المختص في موضوع التشغيل والصيانة حيث أنه يفتح مجالات أمام مشغلي ومدراء شركات التشغيل والصيانة الرئيسية والمسؤولين الحكوميين لتبادل الخبرات وإثراء معرفتهم حول التقنيات الجديدة المطبقة في تحسين فعالية التشغيل والصيانة واستراتيجيات إدارة وخطط العمل.





وقال الدكتور زهير السراج، أمين عام المؤتمر الدولي للتشغيل والصيانة، أن المؤتمر سيناقش العديد من المحاور المهمة والحيوية في مجال التشغيل والصيانة ومنها:





• تشغيل وصيانة مرافق المياه والصرف الصحى.

• تشغيل وصيانة مرافق تحليه المياه المالحة.

• تشغيل وصيانة مجمعات ومرافق المباني.

• تشغيل وصيانة مرافق النقل.

• تشغيل وصيانة مرافق الكهرباء.

• صيانة أنظمة الاتصالات والأنظمة الالكترونية.

• إدارة مواد الصيانة واستشارات الصيانة.





وفي السياق ذاته، قال الدكتور رفعت عبد الوهاب، منسق المؤتمر من الجانب المصري وعضو اللجنة العلمية، إن البرنامج العلمي للمؤتمر سوف يشتمل على جلسة رئيسية للمتحدثين سيشارك فيها 5 متحدثين وسيتم مناقشة محور الثورة الصناعية الرابعة وإتمام الصيانة من خلال هذه الجلسة بالإضافة إلى 17 ورشة عمل متوازية تتناول محاور حيوية في مجال التشغيل والصيانة كتقييم وتحسين إدارة الصيانة في الشركات والمنشآت والتحول الرقمي في إدارة المرافق والطاقة في الشرق الأوسط، ودور التحليلات لتحسين قرارات الصيانة والإحلال وصيانة المباني: تطور المباني الذكية بواسطة إنترنت الأشياء والصيانة الوقائية المخططة (PPM)، وإدارة الأصول الفعالة وإدارة الطاقة وأيضاً 12 جلسة رئيسية بمعدل جلستين متوازية وحلقة نقاش عن خبرات وتجارب من اليونان وحلقة نقاش تجارب إقليمية في التشغيل والصيانة وسيناقش البرنامج العلمي أهم ما في مجال التشغيل والصيانة والتطرق للعقبات التي تواجه المهتمين في هذا المجال وكيفية إيجاد الحلول المناسبة من خلال التجارب السابقة أو من خلال الأبحاث والدراسات.





وأردف أن المؤتمر يختتم أعماله باجتماع الجمعية العمومية للمجلس العربي للتشغيل والصيانة وسيشارك هذا العام أكثر من 100 متحدث من الخبراء الدوليين والعرب من أكثر من 30 دولة ويقدر عدد الحضور المتوقع أكثر من 1000 مشارك من خبراء قطاع التشغيل والصيانة.



