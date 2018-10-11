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عاجل.. إخلاء سبيل الفنان الأردني أدهم نابلسي

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 01:09 م
عاجل.. إخلاء سبيل الفنان الأردني أدهم نابلسي
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الفجر الفنى
 

أخلي سبيل الفنان الأردني ​أدهم نابلسي،​ بعد أن ألقي القبض عليه مساء الثلاثاء الماضي، بتهمة الخطف مع استخدام القوة الجسدية.

وقد تم التحقيق معهما في هذه القضية التي شغلت الرأي العام هذا الاسبوع خاصة ان الموضوع الأساسي هو خلاف مادي بين الطرفين قيمته تتخطى الـ 200 ألف دولار ليصل الأمر إلى عراك وتشابك بالأيدي من قبل ادهم بعد ان استدرج رامي الى مكان بعيد، الامر الذي وجده رامي فرصة كي يشتكي عليهما بتهمة “الضرب والإيذاء المقصود ومحاولة الخطف، وإرغامه على توقيع بعض المستندات”، وذلك في مفرزة تحرّي بعبدا القضائيّة.

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