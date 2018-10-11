كواليس ذبح شاب داخل توك توك بالحوامدية





وأضافت التحقيقات أن المتهم كان صديق المجني عليه، ويوم الجريمة كان المتهم يوصل شقيقه لمكان الدروس خاصته، وأثناء سيره بالطريق، حدث عطل بالتوك توك قيادته وطلب بنزين من أصحابه، قائدي التكاتك إلا أنهم رفضوا وقاموا بسبه وشتمه، ما تسبب في تأخر شقيقه عن الدرس خاصته.





وأشارت التحقيقات، أنه في نفس اليوم، كان المجني عليه يقف بالتوك توك قيادته بمنطقة عرب الساعة، وأثناء وقوفه ركب المتهم التوك توك معه، وأخرج سكين كان بحوزته، وقام بذبح المجني عليه وفر هاربا.





كان نجح رجال مباحث الجيزة، في أقل من 12 ساعة، في التوصل لهوية المتهم بذبح سائق توك توك وإلقاء جثته بالشارع، بمنطقة عرب الساعة دائرة مركز الحوامدية.





وأوضح مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، لبوابة "الفجر" أن المتهم يدعى علي. ح، وأنه مهتز نفسيا، مشيرًا إلى أنه تم تحديد مكان هروب المتهم، وجار القبض عليه.





وكشفت التحريات الأولية بإشراف اللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية، أن المجني عليه يدعى محمد.ج.ا، سائق توك توك وشهرته "بوحة"، وأن المتهم قام بذبحه داخل توك توك وفر هاربا.





كان ورود إخطارا للواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، من العميد عبد الرحمن أبو ضيف رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، بورود بلاغا للرائد محمد أبو القاسم رئيس مباحث مركز الحوامدية، مفاده العثور على جثة شاب مذبوحا، بمنطقة عرب الساحة دائرة المركز.





وانتقل العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة، والمقدم حسام باكير وكيل فرقة جنوب الجيزة، والقوة المرافقة لهما لمكان البلاغ وعثر على جثة محمد. ج.أ، سائق توك توك، مصاب بجرح ذبحي بالرقبة، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة الخاصة بالمحال التجارية بمكان الواقعة.





وحرر المحضر اللازم بإخطار اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة.

كشفت تحقيقات رجال مباحث الجيزة، أن المتهم بذبح شابا داخل توك توك، بمركز الحوامدية، مهتز نفسيًا، ويعمل سائق توك توك، وأن سائقي التكاتك بمكان عمله دائمي التعدي عليه بالسب والشتم.