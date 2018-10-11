عاجل.. أول تعليق من السيسي على ضبط الإرهابي هشام عشماوي

وأشار خلال كلمته بفعاليات الندوة التثقيفية الـ 29 للقوات المسلحة، اليوم الخميس، "ده إنسان وده إنسان، وده ضابط وده ضابط، وكانوا في سرية واحدة"، متابعًا: "واحد بنصقفله، والتاني عايزينه عشان نحاسبه".





وأضاف "احشدوا الفهم عشان نعرف القضية، وموعدنا في 30 يونيو".





ويشهد الرئيس الندوة التثقيفية الـ 29 للقوات المسلحة تحت عنوان "أكتوبر.. تواصل الأجيال".



قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه أصبح يوجد بين المصريين أفراد هدفهم القتل، متسائلا: "يا ترى إيه الفرق بين هشام هشماوي وأحمد المنسي؟".