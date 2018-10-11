غدا.. الأهلي يواجه بيراميدز بدوري الجمهورية

يلتقي فريق ناشئي النادي الأهلي لكرة القدم «مواليد ٢٠٠١»، غدًا الجمعة مع مضيفه بيراميدز، في المباراة التي تجمع بينهما بمنتجع الأسيوطي، ضمن الجولة الثامنة من بطولة الجمهورية.





يدخل الأهلي المباراة وهو منفرد بصدارة ترتيب الدوري بعدما حقق العلامة الكاملة بفوزه في كل المباريات السبعة التي لعبها في البطولة، ليكون رصيده ٢١ نقطة، بفارق نقطتين عن طلائع الجيش.





الأهلي فاز على الإسماعيلي ٣ - صفر، والمصري٢ - صفر، ووادي دجلة٤ - صفر، وحرس الحدود٤- صفر، والإنتاج الحربي٢ - صفر، والداخلية٦ - ١، وأخيرا الجونة ٦ - صفر، مسجلا بذلك ٢٧ هدفاً، فيما لم تستقبل شباكه سوى هدف وحيد ، كأقوى خط هجوم وأقوى خط دفاع.





ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠١ أحمد سراج مديرا فنيا، ويعاونه كل من زكريا حسين مدرب عام، ممدوح عبيد مدرب، أحمد ابراهيم مدرب حراس المرمى، محمد راشد الإداري، وأحمد الحاجري طبيب الفريق، ومحمد فتحي إخصائي العلاج الطبيعي، وإسلام عبد الفتاح معدا بدنيا.



