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الكرملين: أفراد طاقم "سويوز إم-إس 10" على قيد الحياة

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 12:07 م
الكرملين: أفراد طاقم سويوز إم-إس 10 على قيد الحياة
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وكالات
 

أعلن السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، بأن أفراد طاقم مركبة الفضاء "سويوز إم إس-10" التي هبطت اضطراريا بعد حادث الصاروخ الحامل، هم على قيد الحياة.

 

وقال بيسكوف للصحفيين: "الحمد لله، رواد الفضاء على قيد الحياة بحسب المعلومات التي تصلنا. من الجيد أن أنظمة الأمان وأفراد الطاقم عملوا بشكل صحيح".

 

وأشار بيسكوف إلى أنه "سيتم إبلاغ الرئيس بجميع المعلومات اللازمة"، وأن قيادة قطاع الفضاء تجري تحقيقا في الحادث.

 

وأفادت الأنباء، في وقت سابق، أن عطلا حدث في الصاروخ الحامل "سويوز إم إس —10" الذي يحمل على متنه الطاقم الجديد لمحطة الفضاء الدولية.

 

وأعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" أن طائرات الإنقاذ تتوجه إلى موقع الهبوط المفترض، مؤكدة أن أفراد طاقم "سويوز" في حالة صحية جيدة.

 

المزيد عن: قيد الحياة طاقم سويوز إم-إس 10 روسيا رائدي فضاء افراد
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