نيدفيد: احترم اختيارات كارتيرون.. وهدفنا التتويج بدوري الأبطال

قال كريم نيدفيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه سعيد بنجاح الفريق في قطع تذكرة التأهل إلى دور الـ16 بمسابقة كأس مصر عقب تخطي عقبة الترسانة أمس الأربعاء بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذى جمع الفريقين على استاد السلام.





وأضاف: «كنا في حاجة لتحقيق الفوز لعدة اعتبارات يأتي في مقدمتها؛ رغبتنا في مواصلة المشوار في كأس مصر الذي نتطلع لاستعادة لقبه هذا الموسم، خاصة أن هذه البطولة تأتي ضمن قائمة أهدافنا التي نسعى للوصول إليها بجانب الدوري وبطولة دوري أبطال إفريقيا والبطولة العربية».





وأوضح أن الفوز على الترسانة كان مهمًا للغاية من أجل تجاوز مباراة الاتحاد السكندري الأخيرة في الدوري التي أغلقنا صفحتها تمامًا، كما أن هذا الفوز يبقى بمثابة دفعه معنوية قبل السفر إلى الجزائر لمواجهة وفاق سطيف يوم 23 أكتوبر الحالي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وأشار نيدفيد إلى أنه سعيد بالعودة للمشاركة من جديد، مؤكدًا أنه كان حريصا على التدريب بجدية طوال الفترة الماضية؛ من أجل الظهور بشكل جيد فور الدفع به في المباريات، مشددًا على كامل احترامه لرؤية الجهاز الفني بقيادة الفرنسي كارتيرون، وأنه يبذل قصارى جهده في التدريبات اليومية؛ للتواجد في الحسابات الفنية.





وذكر لاعب الأهلي أن المرحلة المقبلة تبقى مهمة جدًا ومحورية في مشوار الفريق هذا الموسم، خاصة أن الفريق مقبل على مباراة مصيرية أمام وفاق سطيف الجزائري؛ في مباراة ستكون بمثابة خطوة في مشوار الفريق للوصول إلى المباراة النهائية، والقتال من أجل استعادة اللقب الإفريقي الغائب عن دولاب بطولات القلعة الحمراء منذ عام 2013.





وأضاف: «بطولة إفريقيا هدف رئيسي ومهم بالنسبة لنا، ولن نتنازل عن الفوز بها، خاصة أنه حلم كل اللاعبين والجهاز الفني وجماهير الأهلي التي تبقى خير داعم لنا دائمًا في جميع المواقف».





وتابع نيدفيد: «حققنا نتيجة طيبة في مباراة الذهاب أمام وفاق سطيف بالقاهرة، ونتطلع لحسم بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية».





وشدد: «نعلم أن فريق وفاق سطيف لديه طموحات للوصول أيضًا إلى المباراة النهائية، ولكن تبقى طموحاتنا أكبر من أجل السعي لاستعادة لقب بطل إفريقيا، خاصة أننا نسعى للعودة من جديد لاعتلاء عرش القارة الإفريقية وتمثيلها في كأس العالم للأندية».



