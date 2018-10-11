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الأهلي يبحث عن "ودية" ويصطحب "الشيف" في رحلة الجزائر

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 12:03 م
الأهلي يبحث عن ودية ويصطحب الشيف في رحلة الجزائر
محمد الدالي
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علي نبوي
 

أكد محمد يوسف المدرب العام للنادي الأهلي أنه تم الاستقرار على اصطحاب الشيف محمد الدالي في رحلة الفريق المنتظرة إلى الجزائر لمواجهة وفاق سطيف يوم 23 أكتوبر الجاري في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

 

وأضاف يوسف أن الجهاز الفني قرار اصطحاب الشيف الدالي في رحلة الجزائر المرتقبة؛ من أجل الإشراف على وجبات اللاعبين خلال فترة تواجد البعثة في الجزائر.

 

وأشار إلى أنه تقرر خوض مباراة ودية خلال فترة توقف الدوري الحالية؛ استعدادا لمواجهة وفاق سطيف الجزائري المقرر لها 23 أكتوبر الجاري في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

 

يذكر أن الأهلي حدد يوم 21 أكتوبر الجاري موعدًا للسفر إلى الجزائر؛ استعدادا لمواجهة وفاق سطيف الجزائري .

 

 

 

 

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