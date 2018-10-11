مشكلة تجبر مركبة فضاء للعودة إلى الأرض بعد 15 دقيقة من الإقلاع

كشفت وكالة ناسا الدولية، عبر صفحتها على موقع التغريدات "تويتر"، عن حدوث مشكلة في المركبة الفضائية سويوز التي تحمل كلا من "نيك لاهاي" من وكالة ناسا و"أليكسي أوفشينين" من وكالة روسوكوسموس الروسية.

وقالت وكالة ناسا أن فرق البحث والإنقاذ تتواجد حالياً فى الجو وتتجه نحو موقع الهبوط المتوقع للمركبة الفضائية "سويوز" التي تعود إلى الأرض حامله الرائدان والتي ستهبط بما يسمى "الهبوط القذائفي" وهي زاوية أكثر حدة مقارنةً بالوضع الطبيعي للهبوط.





وحدثت المشكلة التي تعمل وكالة ناسا على الحصول على معلومات إضافية حولها من شركائهم الروس بعد مرور 15 دقيقة فقط من إقلاع المركبة الفضائية "سويوز" التي تقل طاقم الرحلة الذى كان من المفترض أن ينضم إلى 3 رواد فضاء آخرون يعملون على متن المحطة الدولية في رحلة وصول كانت ستسمر 6 ساعات في إقامة مدتها 6 أشهر على متن المحطة.



