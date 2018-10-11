الليلة.. منة فاروق ترصد رؤية النواب في علاج ملف العقارات القديمة

تستضيف الإعلامية منة فاروق، المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب، وذلك خلال حلقة اليوم الخميس، من برنامج "مساء دريم" الذي يُعرض عبر قناة "دريم" في تمام الساعة العاشرة مساءً.





ويتحدث "والي" خلال الحوار، عن أبرز مشروعات القوانين المُنتظر صدورها خلال دور الانعقاد الرابع للبرلمان، وماذا عن قانون التصالح في مخالفات البناء الذي تم الإعلان عنه أكثر من مرة؟ كما يستعرض رؤية اللجنة في علاج ملف العقارات القديمة والآيلة للسقوط؟





وفي الحلقة نفسها، تفتح مقدمة "مساء دريم" ملف أزمة الكتاب الخارجي في المدارس، حيث تستضيف سليم عبد الرحمن، أستاذ المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة حلوان وخبير المناهج بوزارة التربية والتعليم، وخالد صفوت مؤسس حملة ثورة أمهات مصر على المناهج التعليمية.





وتتناقش "فاروق" مع ضيوفها، عن أسباب الرؤية السلبية للتربويين تجاه الكتاب الخارجي بأنها أسهمت في تدمير التعليم؟ وما هو موقف الأسرة وأولياء الأمور منه؟ وكيف تطبق وزارة "التعليم" قرارها بعدم منح دور النشر الخارجية ترخيص لتأليف الكتب في نظام التعليم الجديد.





برنامج "مساء دريم" تُقدمه منة فاروق، عبر قناة "دريم"، يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة العاشرة مساءً، على الهواء مباشرة.