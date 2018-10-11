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هاني زادة: كل الشكر لرئيس الزمالك على دعمه المادي والمعنوي لإنهاء أزمة فيفا

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 12:00 م
هاني زادة: كل الشكر لرئيس الزمالك على دعمه المادي والمعنوي لإنهاء أزمة فيفا
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رامي بشاي
 
وجه هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، الشكر لرئيس النادي على دعمه المادي والمعنوي لحسم أزمة المستحقات المتأخرة للاعبين الأجانب في الاتحاد الدولي "فيفا”".

وشدد "زادة" على أن رئيس الزمالك كان دائم الاتصال مع جميع الأطراف لحل هذه الأزمة وعدم تعرض النادي لأي خصم من النقاط .

وأضاف عضو المجلس إن البعض حاول التأكيد على خصم نقاط من الزمالك وأن المهلة ستنتهي يوم 7 أكتوبر الجاري وهو كلام لا أساس له من الصحة، مشددا على أن الزمالك تعامل مع هذا الملف بصورة ممتازة ونجح في تخفيض المبالغ على النادي وكذلك جدولة بعض منها وهو رد لكل من حاول التشكيك في إدارة النادي لهذه القضية .

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