نشرة أخبار الظهيرة.. الآثار توضح حقيقة مقبرة إخوة "يوسف"..وهبوط اضطراري لطاقم محطة الفضاء الدولية

نشر موقع "الفجر" العديد من الأخبار الهامة خلال الساعات الماضية، من بينها، الإمام الأكبر يستهل زيارته لأوزبكستان بلقاء رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان.





الإمام الأكبر يستهل زيارته لأوزبكستان بلقاء رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان

يبدأ الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، اليوم الخميس، برنامج زيارته إلى جمهورية أوزبكستان، والذي يشمل سلسلة من اللقاءات مع كبار المسئولين السياسيين والدينيين.

رئيس "السكة الحديد" يتفقد محطة القاهرة ويشدد على ضرورة تحسين الخدمة

تفقد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، صباح اليوم الخميس، محطة القاهرة؛ لمتابعة انتظام حركة مسير القطارات وانتظام العاملين وخلال الجولة تفقد محطة قطارات المناشي وأرصفة محطة القاهرة وشبابيك حجز التذاكر وعدد من القطارات المتجهة للوجه البحري والقبلي.

توضيح من الآثار بشأن مقبرة إخوة يوسف

قال الدكتور أيمن عشماوي، رئيس قطاع الآثار المصرية، إن الأخبار المنتشرة عن اكتشاف مقبرة لإخوة سيدنا يوسف، في منطقتي الإباجية والتونسي شائعات وكذب، ولا يوجد حفريات أثرية كشفت عن أي مقابر تخص إخوة يوسف عليه السلام.

مسلحون مجهولون يقتلون ضابطًا ويخطفون 3 جنود العراق

قالت مصادر أمنية في العراق، اليوم الخميس، إن "مسلحين قتلوا ضابطاً بالجيش، وخطفوا ثلاثة جنود، بعد أن هاجموا مركبتهم في غرب البلاد".

شاهد.. طاقم محطة الفضاء الدولية ينفذ هبوطًا اضطراريًا في كازاخستان

أعلن مدير البث التلفزيوني لوكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" عن حدوث عطل للصاروخ الحامل "سويوز إم إس -10" الذي يحمل على متنه الطاقم الجديد لمحطة الفضاء الدولية.

الحكم بالإعدام على "خياط داعش" اللبناني في العراق

قضت محكمة عراقية بإعدام طارق الخياط القيادي اللبناني في "داعش" الذي سلّمه الجيش الأمريكي للعراق منذ نحو عام، والمتهم بالتخطيط لتفجير طائرة الاتحاد الإماراتية فوق سيدني.